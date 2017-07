Encontro discute problemas na Avenida Juscelino Kubitschek

Moradores do Bairro Barbosa Lage, Zona Norte, se reuniram na tarde dessa quarta-feira, 5, com autoridades e membros da MRS Logística, no plenário da Câmara Municipal, para debater a falta de segurança e o grande número de acidentes ocorridos na Avenida Juscelino Kubitschek, altura do bairro, em frente à Passagem de Nível da Linha Férrea.

Na via, considerada uma das principais e mais movimentadas de Juiz de Fora, foram registrados 83 acidentes, entre janeiro e março deste ano. Entre os anos de 2014 e 2016, mais de 190 ocorrências foram registradas na JK, cinco delas, oriundas de atropelamento, além de várias mortes. De 2014 a 2017, o Samu atendeu 88 pessoas na Avenida, próxima a entrada do Barbosa Lage. Doze destes incidentes foram registrados em frente à passagem de nível e sete no cruzamento da linha férrea, sendo que três destes resultaram em mortes.

Conforme o vereador Charlles Evangelista (PP), autor da Audiência Pública, o índice aponta aumento de 25% comparado ao mesmo período do ano passado. Ele acrescentou também, que a via sofre com problemas de sinalização, e o desrespeito dos motoristas é o responsável por grande parte dos acidentes. “Um dos motivos que levou a realização do encontro é a difícil situação enfrentada pelos moradores do Barbosa Lage. Os problemas são vários, a falta de sinalização, de semáforos, torna o pedestre invisível, criando um circuito de velocidade para os motoristas infratores. São 21 postes de iluminação danificados no caminho para a zona Norte. Cada um representa um acidente e dificultam ainda mais a visibilidade dos condutores. Devido a esse e outros fatores, estamos atendendo a reivindicação dos moradores”, explicou.

Fernando Luís Sales é morador do bairro e comentou que a situação da avenida é antiga e foi exposta para a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra), entretanto, nada foi feito. “É uma demanda antiga. Percebemos que na entrada de outros bairros da zona Norte, existe semáforo, faixa de pedestre, porém, em nosso bairro não tem", afirma, ressaltando que a questão já foi repassada para a Settra e que foi proposta a construção de uma baia de contenção da MRS no local, mas nada foi feito. "Entendemos que é preciso um estudo de tráfego no local para evitar acidentes, precisamos de um semáforo e da faixa de pedestre na entrada do bairro”, reforçou.

Carlos Alberto Magalhães, também morador do Barbosa Lage, relatou a luta para conseguir melhorias e cobrou soluções. “Desde 2013 estamos reivindicando e cada ano que passa, recebemos uma resposta diferente e nada é feito. É um absurdo, pessoas estão morrendo. A JK se tornou uma via assassina e se não fizermos nada, mais pessoas irão morrer. Queremos o reforço na sinalização”, reivindicou.

AÇÕES DA MRS E DA PJF

Gabriel Guedes, da área de relações institucionais da MRS, afirmou que a empresa trabalha na formação de um convênio para a revitalização da estrutura da passagem de nível no bairro. “Estamos conduzindo parcerias e convênios com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) para melhoria na estrutura da interseção na linha férrea do local. A passagem em nível do Barbosa Lage é um local equipado com sinalização de grande eficácia, que serve para alertar a parada dos veículos. Nos próximos dias, um novo convênio será firmado e trabalharemos ainda mais para melhorias no local”, esclareceu.

O secretário de Transporte e Trânsito, Rodrigo Tortoriello, afirmou que, entre o segundo semestre de 2016 e o primeiro de 2017, a Settra registrou 16 mil infrações de excesso de velocidade na JK, o que corresponde a cerca de 900 por mês. Ele ressaltou que a Secretaria vem se empenhando, a fim de repensar a segurança para o local e reforçar a fiscalização. “Temos trabalhado e analisado os fatos, em conjunto com a MRS, buscando melhorias para o trânsito de toda cidade”, destacou.

Ainda de acordo com secretário, foram avaliados os pontos da avenida onde ocorrem mais acidentes e foi constatado que em frente à passagem de nível do Barbosa Lage é um ponto de grande incidência, assim como no trevo do Bairro Jóquei Clube, também na mesma região. Ele completa informando que a Settra já traçou um plano de ação para reduzir os acidentes, com previsão de conclusão para o final deste ano. Segundo o secretário, o projeto desenvolvido em parceria com a MRS propõe alteração no trevo do Barbosa Lage.

O planejamento prevê a criação de uma faixa de segurança para que os veículos que atravessam a passagem de nível tenham mais visibilidade e não precisem entrar na pista da JK e uma mudança também está prevista para o ponto de ônibus, situado próximo a uma antiga estação de trem. Ele será reposicionado antes da passagem em nível, evitando que as pessoas corram o risco de serem atropeladas pelos carros que adentram na Avenida. Além disso, uma baia que fica em frente à garagem de ônibus, será ampliada, dando mais segurança. “Também trabalhamos com reformulação do trevo do Jóquei Clube e na utilização de semáforos reguladores de tempo, em alguns pontos da Avenida, no intuito de reduzir a velocidade do local. Estamos em fase de conclusão do projeto e, ao longo do segundo semestre, esperamos concluir as obras e solucionar os problemas”, esclareceu o secretário.