Moradores do bairro Encosta do Sol reclamam de sinalização nas ruas

A segurança no entorno do Centro Educacional Bosque do Saber, no bairro Encosta do Sol, tem preocupado a população. O ex-presidente da Associação de Moradores, Valter de Oliveira, relatou ao Diário Regional a necessidade de uma readequação da sinalização viária na entrada do bairro, no cruzamento das ruas João Leite de Oliveira e Abílio Gomes.

De acordo com o relato, o trânsito fica congestionado no local, das 12h30 às 13h30 e das 16h30 às 18h30, horários nos quais aumenta o fluxo de pedestres e veículos por causa da entrada e saída de estudantes da instituição, localizada em frente ao cruzamento. “Nesses horários de pico, os pais param os carros nos dois lados da via. A faixa de pedestres foi colocada na saída do bairro, na esquina entre as duas ruas. Logo, caso alguém na calçada dê dois passos, e um carro arranque de repente, pode acontecer um acidente”, avalia Valter.

Para o morador, a faixa de pedestres traria mais segurança à população ao ser colocada em um ponto mais distante do cruzamento, antes de atingir a rua João Leite de Oliveira. “Seria mais seguro não só pra quem vai entrar na escola e demais pedestres, mas para os motoristas que executam conversões naquele ponto”, explica o morador, que também julga necessária as implantações de um semáforo e um redutor de velocidade (quebra-molas) na via principal.

Em nota, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) disse que vai verificar, em campo, as condições e necessidade de reparo na sinalização viária, além da possibilidade de instalação de semáforos ou redutores de velocidade. Porém, ressalta que os moradores devem registrar o pedido junto à pasta, pelo telefone 3690-8218 ou pelo endereço eletrônico Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , para formalizar as solicitações e acompanhar a execução dos trabalhos.