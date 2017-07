Porteiro impede que casal roube apartamento no Alto dos Passos

Um casal tentou assaltar um apartamento situado em edifício localizado na Avenida Rio Branco, no bairro Alto dos Passos, zona Sul, na tarde dessa quarta-feira, 5. Antes que a ação se concluísse, porém, o porteiro do prédio percebeu a atitude suspeita e acionou a Polícia Militar (PM).



De acordo com as informações da PM, a empregada doméstica do apartamento, de 51 anos, atendeu um telefonema em que uma mulher procurava a proprietária do imóvel, dizendo ter um documento para entregar a ela e que ele tinha que ser assinado, mas, para isso, precisava confirmar o endereço da mulher. Após a confirmação do endereço, a empregada doméstica disse à autora que ela poderia deixar o documento com o porteiro do prédio, pois ele mesmo assinaria o recebimento, porém, a infratora disse que a assinatura deveria ser concedida por ela ou pela proprietária do imóvel.



Alguns minutos depois, um casal entrou em contato na portaria do prédio e o porteiro acionou a empregada doméstica por interfone. Ela desceu e encontrou o casal no elevador de serviço, que fica na garagem do edifício, quando foi rendida pelo autor, que lhe apontou uma pistola, levando-a até o interior do apartamento.



O porteiro percebeu pelas câmeras de monitoramento que o autor estava armado e que a vítima havia sido rendida e levada para a residência. Neste momento, ele desligou o elevador, acionou a polícia e ficou aguardando a viatura na calçada.



No interior do apartamento, os autores entraram pela porta dos fundos, perguntando onde ficava o cofre. Em determinado momento, sem algum motivo aparente, o autor saiu correndo rumo à saída do prédio e a mulher também desceu logo após realizar uma ligação dizendo que o comparsa havia lhe deixado e por isso, iria embora. Porém, os dois autores fugiram do local em um veículo vermelho, que os esperava do outro lado da avenida.



As câmeras de segurança do prédio filmaram toda a ação dos infratores, mas nenhum deles foi localizado.