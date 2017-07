Carro e moto colidem em cruzamento no Centro

Um Ford colidiu com uma motocicleta na tarde dessa quarta-feira, 5, no cruzamento entre as ruas Santo Antônio e Barão de Cataguases, zona Central. De acordo com as informações preliminares, o motorista do Ford estava atravessando o sinal amarelo quando colidiu com o motociclista, que foi projetada a alguns metros e veio a cair ao chão.



A vítima foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), com ferimentos no tornozelo.



O trânsito está comprometido, porém a via está liberada, e, segundo a Polícia Militar, a perícia está no local do acidente.