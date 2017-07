Carro e moto colidem em cruzamento e motociclista fica ferido

Atualização às 20h44 de 05/07/2017

Um Ford/Fiesta e uma motocicleta se envolveram em um acidente na tarde dessa quarta-feira, 5, no cruzamento entre as ruas Santo Antônio e Barão de Cataguases, região Central.



O motorista do veículo, de 18 anos, relatou à Polícia Militar (PM) que trafegava pela Rua Barão de Cataguases quando, ao se aproximar do cruzamento com a Rua Santo Antônio, o semáforo ficou amarelo, mas como o veículo já estava próximo ao cruzamento apenas diminuiu a velocidade e seguiu em frente, momento em que atingiu a motocicleta que seguia pela Rua Santo Antônio. O jovem ainda afirmou que a moto surgiu muito rápido e que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.



O condutor da motocicleta, 39 anos, contou outra versão do ocorrido. O homem falou aos militares que estava parado no semáforo da Rua Santo Antônio com a Barão de Cataguases momento em que o sinal ficou verde, arrancando logo em seguida com a moto em velocidade moderada. Porém, quando chegou no meio do cruzamento, foi atingido violentamente pelo carro. A vítima também disse, ainda, que o automóvel avançou o sinal vermelho e estava em alta velocidade.



O jovem de 18 anos não se feriu. Já o condutor da motocicleta sofreu uma fratura no tornozelo e foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde ficou em observação.



O Ford/Fiesta foi liberado no local ocorrência e a motocicleta foi custodiada por um amigo do motociclista. O condutor do automóvel ficou de ressarcir todos os danos causados na motocicleta.