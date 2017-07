Lar de Idosos Luiza de Marillac realiza seu 1º Arraiá no próximo sábado

A pedido dos próprios idosos que residem no Lar Luiza de Marillac a diretoria da Instituição decidiu realizar neste sábado, 8, a primeira edição do seu “Arraiá”. O evento vai acontecer de 14h às 22h, no Instituto Dom Orione, localizado na Estrada Dom Orione, s/n, no bairro Dom Bosco, Zona Sul. Além de muita alegria e diversão a festa vai contar com música, barraquinhas de comidas e bebidas típicas, doces variados e um espaço com jogos.



A diretora-geral do Lar, Sônia Perdigão Neves, aponta que a verba arrecadada com a Festa Julina será destinada para continuação das obras que visam melhorias da infraestrutura do local. “É importante lembrar que o Lar de Idosos Luiza de Marillac é uma instituição filantrópica. Para dar prosseguimento aos projetos de reformas que queremos e precisamos realizar nesse e nos próximos anos dependemos, sem dúvida, do apoio da sociedade juiz-forana”.



Além de angariar verba para custear a obra da nova cozinha da Instituição o objetivo do evento é promover a socialização dos idosos com a comunidade. Esse é um ponto importante já que Lar Luiza de Marillac busca promover por meio de atividades culturais e recreativas a igualdade nas relações.

Fonte: Assessoria