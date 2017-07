Prática de atividades físicas exige mais cuidados na época do frio

Com a baixa das temperaturas, as pessoas devem estar mais atentas a alguns detalhes na hora de fazer exercícios físicos. Atividades feitas sem as devidas precauções podem causar lesões e não surtir o efeito ideal.

De acordo com o personal trainer e educador físico, William Picchetti, nessa época do ano, em que as temperaturas são mais baixas, os alunos devem se preocupar mais com o aquecimento antes dos exercícios. “O aquecimento é importante para aumentar um pouco a temperatura, evitando lesões durante os exercícios e fazendo com que eles tenham um resultado melhor, uma vez que o corpo necessita de uma temperatura maior para aumentar os efeitos dos exercícios”, afirma Picchetti.

Com relação à escolha da atividade física, o personal afirma que ela deve ser feita levando em conta as necessidades, os objetivos e o condicionamento físico de cada indivíduo. “São indicadas atividades aeróbicas, de flexibilidade, trabalho funcional e demais atividades, desde que sejam bem orientadas por um profissional adequado”, explica o personal.

Além do exercício físico, a pessoa deve estar atenta também em adequar a alimentação para essa época do ano. “Por conta da temperatura corporal, no frio, a tendência é que o corpo tenha que trabalhar mais e queimar mais calorias para manter a freqüência cardíaca e a temperatura do corpo. Consequentemente, a ingestão da caloria também é maior. Assim, as pessoas devem adequar a alimentação para essa época do ano, tomando cuidado para não exagerar” afirma o educador, ressaltando que esse maior gasto calórico ajuda no emagrecimento.