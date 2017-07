Caminhão capota e bate em carro na BR 040 em Santos Dumont

Um motista da carreta de 41 anos, perdeu o controle direcional do caminhão que conduzia, capotando o veículo, parando fora da pista de rolamento. O caminhão estava carregado de Escoria Úmida e, segundo os dados levantados, estava com excesso de peso.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) após o teste do bafômetro, foi possível concluir que o condutor estava alccolizado, na razão de 0,31 mg/L. O veículo continua no local aguardando remoção. Quanto ao condutor, foi notificado pelas infrações cometidas e teve sua CNH recolhida.

Além do capotamento, a carreta invadiu a contramão bateu em um veículo de passeio, um Fiat Doblo, na BR- 040, km 748. No local, estão viaturas da VIA 040 e SAMU, efetuando atendimento às vítimas.

De acordo com informações de populares, quatro pessoas ficaram feridas. O motorista e duas caronas, com ferimentos graves. Uma terceira carona, uma senhora, apresentava uma lesão no joelho e outras duas lesões.

(FOTO:Geraldo Henrique C. Mello)

*Com colaboração de informações da Polícia Rodoviária Federal e de Geraldo Henrique C. Mello.