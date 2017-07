Inscrições para seleção de médicos de urgência e emergência terminam nesta quarta

Termina às 23h59 desta quarta-feira, 5, o prazo para inscrições ao processo seletivo para contratação temporária de médico I (Edital nº 328) para atuação em urgência e emergência nas áreas de cirurgia plástica, neurocirurgia e traumatologia. Os interessados devem realizar suas inscrições exclusivamente pela internet, através do site oficial da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Para participar é necessário ensino superior completo em medicina e registro no conselho regional. A carga horária e o vencimento mensal podem variar conforme a realização de plantões e a legislação vigente.

O candidato que já realizou inscrições em processos seletivos anteriores da PJF e esqueceu sua senha poderá resgatá-la no momento da inscrição, através do ícone “Esqueceu sua senha? Clique aqui.”, informando número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e data de nascimento.

Os títulos para validação das informações prestadas na inscrição deverão ser entregues nos dias 6 ou 7 de julho, na SARH, na Av. Brasil, 2.001, 8º andar, Centro, das 8h30 às 11h30 ou das 14h30 às 17h30. A documentação, junto com a cópia da carteira de identidade, deverá ser entregue pessoalmente ou por terceiros, em envelope lacrado e devidamente identificado, com nome completo do candidato, cargo e número de inscrição. Junto ao envelope deverá estar o comprovante de inscrição, que servirá de recibo para o candidato. O edital e o link para a inscrição podem ser acessados aqui.

