Jovem é preso suspeito de tráfico de drogas na zona Leste

Um jovem de 20 anos foi preso, suspeito de tráfico de drogas, no bairro Santa Paula, zona Leste, nessa terça-feira, 4.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o suspeito estava na rua segurando o que seria um cigarro de maconha. Ele estava com outros dois homens e teria tentado se desfazer da droga ao notar a presença da polícia.

Ainda segundo a PM, após buscas, nada ilícito foi encontrado com os homens, no entanto, os militares foram até a casa do rapaz de 20 anos a fim de realizarem buscas. Encontraram no local, por trás de um fundo falso de uma cômoda, 21 pinos de cocaína, 26 papelotes da mesma droga, R$228 e um estojo deflagrado de munição calibre 40 milímetros. Além de mais 17 pinos vazios, uma tesoura, e fita adesiva que comumente são utilizados no embalo do entorpecente.

Todo material encontrado foi apreendido e o suspeito encaminhado para Delegacia de Polícia.