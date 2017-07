Grupo Bahamas investe R$15 milhões em nova estrutura

O Grupo Bahamas anunciou na tarde dessa terça-feira, 4, o início das obras da 21ª loja na cidade. O empreendimento, orçado em R$15 milhões, está localizado no bairro Santos Dumont, Cidade Alta, próximo à BR-440. A nova unidade será chamada de Bahamas Mix São Pedro, as obras tiveram início cerca de 30 dias e tem a previsão de inauguração no dia 20 de dezembro.



O Bahamas Mix São Pedro vai ocupar uma área de 10 mil m² e edificação de mais de cinco mil m². “A área destinada para loja será de 2.600 m², parecido com a unidade do Salvaterra, com estacionamento para 166 veículos, sendo 100 vagas cobertas. Cento e cinquenta empregos diretos serão gerados, sem contar os trabalhos indiretos e os criados para a construção da loja”, disse o presidente do Grupo Bahamas, Jovino Campos. “Vamos tentar inaugurar antes. O ideal seria em novembro, pois dezembro é o melhor mês de venda”, acrescentou Campos.



A unidade também contará com 18 check-outs e dois acessos distintos para veículos, que serão pelas ruas Álvaro José Rodrigues e Villas Bouçadas, enquanto pela BR-440 ficará liberado para o acesso de pedestres.



A loja integra o plano de investimento que o Grupo Bahamas anunciou no início deste ano com o investimento de R$100 milhões. No projeto de expansão, foi anunciada a construção de seis novas lojas, dentre elas, unidades em outras cidades mineiras, como São João Del Rei, no Campo das Vertentes, Viçosa, na Zona da Mata, e Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, além da unidade apresentada nessa terça e a do bairro Grama, zona Nordeste. Todas as seis lojas foram classificadas como Bahamas Mix. “A unidade do bairro Grama será inaugurada em outubro, porém antes disso será inaugurada a loja de São João Del Rei, em agosto, e no mesmo mês, as obras da unidade do Manoel Honório serão concluídas. E esta semana, também iniciamos as obras da loja de Uberlândia.



Sobre a expansão do Grupo para a região Sul do estado, Campos comentou que a empresa já conclui a pesquisa de mercado e no momento, estão prospectando áreas na região. “Não temos negócio fechado ainda. Vamos planejar três lojas, mais ou menos, para justificar a nossa ida pra lá. Acredito que dentre dois anos esteja concluído”, disse. A mesma estratégia foi utilizada pelo Grupo Bahamas para expandir os negócios para o Triângulo Mineiro.

CRESCIMENTO ECONÔMICO DA CIDADE ALTA

Para Campos, o empreendimento vai impulsionar o desenvolvimento e viabilizar outros negócios na região. “Essa região do bairro São Pedro é uma zona em que acreditamos muito e que tem muito espaço para crescer. Os últimos governos municipais têm tentado tirar o comércio da área central para que os bairros tenham vida própria e estamos dando esse primeiro passo aqui”, ressaltou o presidente do Grupo Bahamas, que relembrou também os empreendimentos na região anunciados pala construtora MRV e a Pangea Empreendimentos S/A.



O terreno dividido pelas três empresas tem o total de 100 mil m². De acordo com o diretor de obras da Pangea, Maurício Mendes, a empresa ficou com 35 mil m². “A priori, vamos construir um centro comercial e um posto de combustíveis. Junto com o posto, nós queremos trazer uma boa farmácia e construir um estacionamento com fácil acesso”, afirmou.



Além disso, a empresa pretende construir no local um shopping a céu aberto. “Está previsto que ele ocupe entre 20 mil e 24 mil m² e vamos tentar trazer grandes empresas”, disse. Mendes afirmou que o aporte inicial é de R$ 5 milhões, sem o valor da construção do shopping, e as obras da primeira parte do planejamento serão iniciadas em quinze dias para inauguração ser próxima a do Bahamas.



O gerente comercial da MRV, Leandro Barros, relembrou que a empresa constrói no bairro São Pedro desde 2013. “O primeiro empreendimento foi construído ao lado da UPA São Pedro. Agora, aqui, próximo ao Bahamas, serão construídos dois condomínios. Um será chamado de Parque Jardim Liberdade e terá 460 apartamentos e o outro, chamado Tiradentes, com 320 unidades, totalizando 780 apartamentos”, disse.



Segundo Barros, somando as unidades localizadas na Zona Norte e na região do bairro São Pedro tem total de 2.348. “Com lançamentos de empreendimentos futuros serão 3.368 unidades com investimento de R$50 milhões. Com o número de terrenos que temos aqui na cidade, acreditamos que podemos construir por cerca de oitos anos em Juiz de Fora”, disse o gerente comercial. “São mais de duas mil unidades nesta Região e tem outra empresa construindo mais mil unidades. Então, isso mostra a importância da região que atrai investimento por ter terrenos grandes e planos”.



O prefeito Bruno Siqueira destacou o desenvolvimento econômico da cidade associado à rede. “Todos conhecem a importância do Grupo Bahamas para a cidade pela geração de emprego e renda e na qualidade de vendas. É uma empresa que realmente não para de crescer”, afirmou Bruno. “Todos também sabem da oferta de produtos e da qualidade do atendimento que o Grupo tem na cidade e em todos os municípios que estão presentes”, acrescentou.