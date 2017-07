Prefeitura realiza segunda inspeção de veículos do transporte escolar

A Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) deu início nessa terça-feira, 4, à segunda vistoria anual do transporte escolar, que será realizada até 21 de julho. Diferente das edições anteriores, a Secretaria esclarece que não enviará carta aos permissionários do serviço informando data e hora da vistoria. Dessa vez, os motoristas devem consultar o agendamento no site pjf.mg.gov.br/transporte-escolar. Ao todo, o Município conta com 313 placas cadastradas para a execução do serviço. O atendimento será das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h, no Terminal Rodoviário Miguel Mansur (Rua Coronel Vidal, 1.780, ao lado do posto do Departamento de Trânsito – Detran).

“Caso o permissionário não compareça à vistoria, o mesmo será multado em R$63,94. Ao continuar exercendo a atividade sem a devida regularização, o veículo será considerado como transporte clandestino”, explica Eduardo Coletta, supervisor do setor de fiscalização de transporte da Settra.

Caso o profissional seja flagrado executando o serviço sem renovação da licença, a punição poderá ser maior. Além da multa no valor de R$3.200, o carro será apreendido e o Cartão de Identificação Veicular (CIV) recolhido, podendo também ser extinta a permissão. Em caso de reincidência, o valor da multa é dobrado: R$ 6.400 na primeira e R$ 12.800 na segunda.

RASTREADOR JÁ ESTÁ SENDO COBRADO

Durante a inspeção são verificados itens como programação visual, estado da lataria, pneus, sistema de direção, escapamento, amortecedores, sistema elétrico, equipamentos obrigatórios, como extintor, triângulo, cinto de segurança e limitador de janela. A análise das condições internas do veículo inclui elementos como trava de segurança na porta, condição e existência de lixeira e tacógrafo, que deve estar lacrado.

“A avaliação leva em conta se o layout externo do carro atende às especificações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a higienização do transporte e as condições gerais dos assentos. Também nesta inspeção já está sendo cobrado a utilização dos rastreadores, dispositivos que permitem o acesso dos pais ao itinerário, a velocidade e a posição atual do veículo”, complementa o supervisor do setor de fiscalização.

DOCUMENTAÇÃO



Para realizar a vistoria, é preciso recadastrar a permissão e entregar a documentação exigida na Settra (Rua Maria Perpétua, 72, 5º andar, Bairro Ladeira). Após dez dias, os profissionais devem se apresentar novamente na Secretaria, munidos do CIV de 2016, para pegar o laudo da vistoria e o CIV de 2017.

Permissionário não condutor

1 - Carteira de identidade

2 - Comprovante de residência

3 - Certidão Negativa de Débito Ampla (Central de Atendimento)

4 - Certidão Negativa das Varas Criminais(Fórum); Obs.: Não serve da PAVAN

5 - Atestado de Antecedentes(Psiu ou site da Policia Civil)

6 - Contribuição Sindical (Mister Moore, 157/205 a partir de 13h)

7 - Cartão de Inscrição Municipal de Autônomo (Alvará de Autônomo)

8- Ficha Escolar - rota

9 - CRLV exercício 2014 em nome do permissionário ou caso de leasing, constando no documento o nome do permissionário

10 - Taxa de vistoria paga

*Permissionário não condutor deverá cadastrar motorista auxiliar, no máximo 02 motoristas – Lei 10664/2004

Motorista auxiliar

1 - Carteira de Habilitação (verificar se estão dentro do vencimento)

2 - Comprovante de residência

3 - Curso específico de transporte escolar (verificar se estão dentro do vencimento )

4 - Print emitido pelo DETRAN de origem (verificar pontuação)

5 - Certidão Negativa de Débito Ampla (Central de Atendimento)

6 - Certidão Negativa das Varas Criminais (Fórum). Obs.: Não serve da PAVAN

7 - Atestado de Antecedentes(Psiu ou site da Policia Civil)

8 - Contribuição Sindical (Mister Moore, 157/205 a partir de 13h)

*As certidões devem ser as originais. Os demais documentos são xerox

Acompanhante: maior de 18 anos

1 - Xerox da identidade

2 - Comprovante de residência

3 - Certidão Negativa das Varas Criminais(Fórum);Obs.: Não serve da PAVAN

4 - Atestado de Antecedentes(Psiu ou site da Policia Civil)