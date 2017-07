UFJF divulga lista de reclassificação do Sisu, Pism e de vagas ociosas nesta quarta-feira

A Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulga nesta quarta feira, 5, às 12h, as listas de reclassificação dos processos seletivos Sisu, Pism e vagas ociosas para os campi Juiz de Fora e Governador Valadares. Os convocados devem realizar a pré-matrícula on-line por meio do sistema Siga3 até as 23h59min da próxima sexta-feira, dia 7. A fase é obrigatória para a efetivação da matrícula na UFJF.



Nesta etapa, serão convocados os candidatos da lista de espera do Sisu 2017/2ª Edição; da quarta reclassificação do Pism (triênio 2014-2016/2º semestre); e da terceira reclassificação de vagas ociosas/2º semestre, a qual compreende os candidatos excedentes do Sisu 2017/1º semestre e do Pism triênio 2014-2016.



De acordo com a Cdara, em caso de erro na realização dessa etapa, o candidato deve enviar um e-mail para Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. solicitando o ajuste do problema. A solicitação deverá ser feita durante o prazo estabelecido para essa fase, uma vez que não será possível requerer a matrícula após o período previsto pelo edital.



Nos dias 26 e 27 de julho, os candidatos que realizaram a pré-matrícula on-line deverão efetivar a matrícula de forma presencial para entrega da documentação exigida. O atendimento acontecerá nos locais indicados no cronograma a ser divulgado pela Cdara.



O próximo edital de reclassificação para lista de espera do Sisu – campi Juiz de Fora e Governador Valadares – será divulgado no dia 12 de julho, às 12h, no site da Cdara. Já a quinta reclassificação do Pism e a quarta reclassificação de vagas ociosas estão programadas para 19 de julho, também às 12, no mesmo site.

Fonte: Assessoria