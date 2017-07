Táxis terão dispositivos para ajudar na fiscalização dos serviços prestados

Desde o inicio do ano, é obrigatório que os táxis que circulam em Juiz de Fora tenham instalados três dispositivos: as câmeras, equipamentos de rastreamento (GPS) e o sistema biométrico que integra o GPS ao taxímetro. Os equipamentos servem para auxiliar a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) na fiscalização do serviço.



Esses dispositivos estão em fase de teste e devem ser submetidos às alterações no Artigo 4 da Lei Municipal Nº 116, que regulamenta o serviço de táxi em Juiz de Fora. A partir das novas exigências, de acordo com a Settra, será necessário ao taxista apresentar documentos, referentes às transações do dia no fim de cada turno. “O motorista do carro que estiver com o rastreador em fase de teste deverá, no final do dia, entregar na Settra, impresso, toda a movimentação feita, para a Secretaria saber as informações em relação às corridas e verificar com os dados da plataforma. Os dispositivos permitirão que a Settra verifique os equipamentos exigidos nos táxis e também mostrarão se o veículo está livre, ocupado, ou fora de serviço”, afirma a gerente do departamento de transporte público da Settra, Andrea Júlia Gonzalez Santos.



De acordo com Andreia, o objetivo das exigências é proporcionar que o usuário tenha acesso, através de um aplicativo já existente, à localização do táxi e saber se ele está livre ou ocupado. Os dados também vão permitir à Secretaria controlar se os veículos estão sendo dirigidos por taxistas cadastrados na Settra. “A Settra vai usar os dispositivos para fiscalizar todas as exigências que compete à pasta e realizar melhorias para os usuários, por exemplo, a criação de mais pontos para dar mais assistência a locais que estão tendo muitas corridas originadas ou destinadas do local”, afirma a gerente.



Os usuários não pagarão a mais pelo serviço por conta da instalação das tecnologias, pois na última atualização de tarifa, aprovada em janeiro, já foram levadas em conta todas as novas exigências.



O taxista que tiver alguma dúvida em relação aos equipamentos pode entrar em contato com a Settra pelo telefone 3690-7766 ou ir até a Sede da Secretaria, na rua Maria Perpétua, 72, 5º andar, bairro Ladeira.