Carro pega fogo em garagem na Braz Bernardino

Um veículo, de modelo ainda não identificado, pegou fogo dentro da garagem de um prédio localizado na Rua Braz Bernardino, Centro, no fim da tarde dessa terça-feira, 4.

De acordo com as primeiras informações de testemunhas que estavam no local no momento do acidente, o carro teria incendiado quando um homem, que estaria acompanhado da mãe, de 60 anos, tentou dar partida no veículo. Assim que ele virou a chave na ignição, as chamas se iniciaram e o fogo se alastrou. A mulher, que estava dentro do veículo no momento do incêndio, foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia, intoxicada pela fumaça.

Segundo o tenente Evandro da Silva, assessor de comunicação do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas ficaram intoxicadas com a fumaça e precisaram ser encaminhadas ao HPS, entre elas, está uma adolescente de 17 anos. “A situação está sobre controle. Há muita fumaça no local, mas as chamas já foram debeladas. O trabalho dos bombeiros agora se concentra na disperção dos gases tóxicos e na busca por outras vítimas”, esclareceu o militar.

Com o acidente, o trânsito na Rua Braz Bernardino ficou completamente interditado.