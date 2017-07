Bombeiros realizam 10ª edição do desafio de inverno em Juiz de Fora

Com o objetivo apresentar e enaltecer as características do profissional do Corpo de Bombeiros Militar, como coragem, disciplina, vigor físico e superação de fatores adversos, entre eles, o frio, a umidade e o cansaço, na manhã desta terça-feira, 4, às 5h, cinquenta e oito militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, participarão da décima edição do "Desafio de Inverno".

O evento marca o encerramento das atividades da Semana da Prevenção e faz parte do calendário das comemorações oficiais relacionadas ao Dia Nacional do Bombeiro, celebrado no dia 2 de julho. Este ano, à exemplo do ano anterior, o evento será realizado na modalidade duathlon, em que os militares atravessarão a Represa Dr. João Penido e retornarão, nadando ao longo de um percurso de mil metros, sem o uso de equipamentos e roupas especiais. Posteriormente, seguirão correndo até a sede do 4º BBM na Avenida Brasil, em um total de 13 km.

Fonte: Assessoria do Corpo de Bombeiros Militares de Juiz de Fora.