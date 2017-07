Homem é assassinado com 8 tiros no Linhares

Um homem de 37 anos foi morto a tiros no bairro Linhares, Zona Leste, na tarde dessa segunda-feira, 3.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o perito do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou que o homem morto foi atingido por oito disparos de arma de fogo, provavelmente de calibre nove milímetros.

Não havia testemunha do momento do crime. No entanto, o irmão da vítima disse a PM que o homem morto tinha passagem pela polícia por furto a uma residência. A polícia aponta ainda, o filho do dono da casa roubada como suspeito do homicídio.