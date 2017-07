Dois homens, armados com revólveres, assaltaram uma padaria, levando R$500 e 15 maços de cigarro, no bairro Barreira do Triunfo, zona Norte, nessa segunda-feira, 3.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), eles fugiram em um carro Kadett. Uma mulher de 36 anos, que trabalhava na padaria, não soube informar o destino tomado pelos assaltantes.

A polícia fez buscas, mas os autores não foram encontrados.