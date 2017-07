Polícia Rodoviária Federal orienta sobre as normas de segurança nas estradas

Na manhã de domingo, 2, um grave acidente, na BR-040, deixou nove vítimas, incluindo os passageiros de um veículo que estavam sem cinto de segurança e uma criança que não estava na cadeirinha. O acidente confirma as estatísticas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que tem registrado muitos acidentes decorrentes do descumprimento das normas de trânsito, como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e o não uso do cinto de segurança.



Segundo informações do agente da PRF, Wallace Luis Wischansk, a velocidade interfere diretamente nas consequências que uma batida pode causar. “Quanto maior a velocidade do veículo, maiores são os danos causados quando ele se choca com outro veiculo ou outro obstáculo”, explica. Wallace recomenda que os motoristas respeitem sempre o limites de velocidades estabelecidas pelo Código de Transito Brasileiro. “Orientamos e cobramos que as pessoas andem dentro dos limites de velocidade para diminuir os riscos de morte”, ressalta.



Os condutores também devem ter atenção ao fazer ultrapassagens, para evitar bater de frente com outro veículo que estiver vindo na direção oposta. “As ultrapassagens devem ser feitas quando tiver uma indicação para elas serem feitas. Em pista simples, quando a faixa estiver pontilhada, mantenha distancia suficiente do veículo da frente para fazer a ultrapassagem e verifique se não está vindo outro veículo no sentido oposto”, orienta Wischansk.



O agente ressalta ainda a importância do uso do cinto de segurança. O dispositivo serve para imobilizar uma pessoa no caso de uma batida, impedindo que ela seja lançada para frente do veículo ou para locais dentro ou fora do mesmo. “As possibilidades de sobrevivência de uma pessoa que esteja com o cinto são muito maiores do que as que não estão usando cinto”, afirma.



No caso das crianças, é essencial o uso de equipamentos de segurança apropriados para cada faixa etária, como as cadeirinhas e o bebê conforto. “Quando elas são bem pequenas e não tem tamanho para sentar na cadeirinha devem usar o bebe conforto, depois passam a usar a cadeirinha e quando crescem devem usar o assento elevatório”, orienta o agente da PRF.



Wischansk recomenda ainda que a pessoa nunca faça a ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir, pois a junção da disposição do motorista e dos efeitos causados pela bebida podem levá-lo a causar um acidente. “As pessoas têm que entender que as normas regulamentares existem para a segurança dos condutores e passageiros do veiculo”, ressalva.

NA CIDADE



Assim como nas estradas, as regras de transito devem ser respeitadas no perímetro urbano, para evitar acidentes. O diretor e instrutor de trânsito Sebastião Pires de Camargos dá algumas orientações para prevenir os acidentes no trânsito das cidades:

• Motoristas e passageiros devem sempre usar o cinto de segurança.

• Os limites de velocidade devem ser respeitados. É recomendável o uso de marcha forte, pois, com marcha fraca, o veículo demora mais a parar no caso seja necessário frear.

• Os motoristas não podem realizar ultrapassagens quando estiverem muito próximos de veículos maiores.

• Antes de dirigir, o motorista deve verificar se os pneus estão devidamente calibrados.

• Em caso de chuva forte, recomenda-se não utilizar a quinta marcha, para evitar derrapagens. Deve-se, ainda, manter uma distância de segurança para o veículo da frente, com fins de evitar uma batida traseira.

• O motorista deve evitar o uso do celular enquanto dirige, pois isso desvia sua atenção do trânsito.