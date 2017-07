Centro de Ciências é inaugurado na UFJF

Compartilhar o conhecimento de uma forma lúdica e interativa com a comunidade. Este é o objetivo de uma das maiores e mais complexas estruturas de divulgação científica do país, o Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), inaugurado na noite dessa segunda-feira, 3.



“Nossa proposta é apresentar exposições, onde o conhecimento cientifico é repassado de maneira leve e participativa, desvendando o conceito de que a ciência é difícil e inacessível. Com isso, as pessoas poderão tocas nas coisas e entender que esse conhecimento, mesmo que seja produzido em campo acadêmico, pertence a todos”, explicou o diretor do Centro de Ciências, Eloi Teixeira.



São três mil metros quadrados distribuídos em quatro andares, que englobam três auditórios, quatro laboratórios de ciências, dois salões de exposições e sala de informática. O Centro tem capacidade para receber mais de 700 pessoas. “Estamos inaugurando uma estrutura três vezes maior do que tínhamos, com muito mais possibilidades. Ela possibilitará a realização de eventos científicos e de outras naturezas da Universidade”, reforçou o diretor.

EXPOSIÇÕES E OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO



Diversas atrações fizeram parte da inauguração. No campo da Biologia, figuraram as exposições “Célula ao Alcance da Mão” e o "Espaço Interativo do Museu de Malacologia". Na área da Química, destaca-se a Tabela Periódica Interativa, que, com o auxílio da tecnologia, busca desvendar a história dos elementos químicos e seus papéis em nosso cotidiano. No campo da Física, a exposição "Aprenda Brincando" demonstra os conceitos da área através de materiais recreativos.



No salão de exposições está a exposição “Energia Nuclear”. A atração é uma parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e conta com experimentos que permitem aos visitantes ver, na prática, as teorias estudadas na física nuclear.

O Centro de Ciências também possui um Observatório Espacial, com previsão de funcionamento a partir de agosto. O espaço possui um telescópio fixo de 20 polegadas, além de dez telescópios móveis, incluindo um específico para observação do Sol.

LIVROS



O livro “Ensino de ciências com brinquedos de baixo custo”, com foco nos professores do Ensino Fundamental, foi lançado durante a inauguração do Centro de Ciências. A obra busca disponibilizar formas alternativas de ensinar ciência para crianças de 6 a 11 anos. Outros dois livros, “Ciência em dia: jornadas de divulgação científica” e “Ciência alimentando o Brasil” também foram lançados durante o evento. Eles são sínteses de textos das Jornadas de Divulgação Científica, evento que integra a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

VISITAS



Todas as visitas ao Centro de Ciências contarão com mediadores, que auxiliarão os visitantes. A mediação será feita por estudantes da Universidade que, inscritos em cursos que dialogam com os temas das exposições. “Convido as pessoas a visitar, matar a curiosidade, conhecendo o espaço e aprendendo um pouco mais de ciência”, acrescentou Eloi Teixeira.

FUNCIONAMENTO



O Centro funcionará, no mês de julho, de terça a domingo, somente para visitas espontâneas. A partir de agosto, os horários se manterão, mas serão intercaladas as visitas espontâneas e agendadas.