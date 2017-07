Atuação de flanelinhas na Zona Sul inibe motoristas

A Polícia Militar (PM) realizou mais uma operação no intuito de coibir a ação dos flanelinhas, resultando na prisão de 12 pessoas no Bairro Alto dos Passos, zona Sul. A ação foi realizada na sexta-feira, 30. Além de reprimir as atividades ilícitas, a ação serve para chamar atenção das autoridades para a necessidade de repensar um plano de ação para coibir essas atividades,que se sentem os donos dela e fazem os motoristas reféns de um serviço sem regulamentação.



O eletrotécnico William Alves explicou que os motoristas têm de insegurança e de intimidação, por conta da ação dos flanelinhas. “Sempre que estaciono o carro, eles oferecem o serviço que, em muitas das vezes, sabemos que não será feito, pois o flanelinha vai pegar o dinheiro e não vai tomar conta do carro. Recentemente, passei por uma situação na Rua Santa Rita, Centro, onde estacionei o meu carro e uma moça apareceu, dizendo que tomaria conta do veículo por uma pequena ajuda. No primeiro momento, pensei em dizer não, entretanto, fiquei com receio de ter um prejuízo maior, por não pagar o pequeno valor, e acabei entregando o dinheiro. A minha sensação é de insegurança, ficamos reféns das possíveis ações deles. Já temos o temor de ser roubados e, agora, esta tem sido uma preocupação a mais”, afirmou.



Alves acredita na necessidade de um planejamento e de maior empenho das autoridades, a fim de solucionar esta questão. “Já presenciei em algumas cidades, situações em que a prefeitura regulamentou a profissão, cadastrou e identificou o flanelinha, fornecendo materiais para ele trabalhar. Foi uma alternativa que deu certo e poderia ser interessante em Juiz de Fora”, destacou. “Também estamos sentindo falta de um trabalho maior da polícia, rondando o local e abordando os indivíduos. Acredito que são maneiras de diminuir ainda mais as ações deles”, acrescentou Alves.

AÇÃO DA POLÍCIA



O assessor de comunicação da 4ª Região da PM, major Marcellus Machado, esclareceu que a corporação tem mapeado os locais com maior fluxo dos flanelinhas e autuado os responsáveis por práticas irregulares. “As ações dos flanelinhas só acontecem em locais com concentração de público: em festas, bares, templos religiosos. Estamos direcionando nossos esforços para esses locais”, lembrou o assessor, que garantiu que a PM irá repetir as operações em diversas ocasiões, no intuito de evitar que os flanelinhas voltem às ruas e realizem as cobranças indevidas.



Machado orientou, também, que diante de extorsão, ameaça de ter o veículo arranhado ou qualquer atividade dos “seguranças de veículo”, as pessoas devem procurar a polícia. “Os condutores devem verificar as características de quem está promovendo a atividade e, de imediato, procurar um militar ou ligar no 190, identificando o possível infrator, para que a polícia possa agir”, finalizou.