Buraco em asfalto atrapalha a circulação de ônibus e causa transtorno aos moradores do Bom Clima

Um morador do Bairro Bom Clima, na zona Nordeste da cidade, procurou o Diário Regional para denunciar as más condições do asfalto na Rua Antônio Chimico Corrêa, próximo ao número 205. Segundo o leitor, que não quis se identificar, um buraco começou a se formar há cerca de três meses e o problema ainda não foi solucionado.



“Os moradores tentam sinalizar o local para orientar os motoristas que passam por ali. Há um enorme risco do asfalto ceder, quando um carro ou ônibus estiver passando, e causar um grave acidente”, conta o morador. “Aparentemente, o buraco parece não oferecer tanto risco por causa de seu diâmetro, porém, a profundidade ultrapassa o comprimento de dois cabos de vassoura”, explica.



Ainda de acordo com o relato, vários moradores já apresentaram reclamações à Prefeitura, porém não obtiveram solução até o momento. “Já se passaram alguns meses e nada foi resolvido, apesar das várias ligações que já fizemos notificando sobre o problema na rua. Outro problema é o transporte público. Muitos motoristas evitam passar pela rua, e isso gera atrasos para quem precisa trabalhar e cumprir horários”, afirma o morador.



Em nota, a Secretaria de Obras disse que fará uma vistoria no local para verificar a erosão. Caso seja de sua competência, o órgão realizará o serviço de correção do asfalto. Caso não seja, a Secretaria encaminhará o problema para o órgão competente.