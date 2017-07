PM encontra dois mortos em carro abandonado em terreno

Um rapaz de 21 anos e uma jovem de 22, foram encontrados mortos dentro de uma caminhonete no Bairro Previdenciários, localizado na zona Sul, na noite deste domingo, 2.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) viu o veículo em um lote vago coberto por mato na Rua Roberto Lemos. A caminhonete estava com faróis ligados, som ligado e com a porta do carona aberta.

Os ocupantes estavam caídos sobre os bancos, ensanguentados e havia uma perfuração possivelmente causada por arma de fogo. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou os óbitos.

Uma testemunha relatou à PM que viu um indivíduo pegando um skate na carroceria do veículo e correndo sentido Bairro Arco-Íris. A PM apurou que uma pessoa com características semelhantes pediu para lavar as mãos em um bar no bairro.

Segundo informações da perícia técnica, as vítimas foram baleadas na cabeça por alguém que estava dentro do veículo. Foram encontradas ainda, duas cápsulas de balas de pistola calibre 45, estando uma no banco e outra no assoalho do carona.

A polícia apurou que as vítimas estiveram em um bar no Bairro Previdenciários, onde o carro foi visto estacionado. A jovem que estava com uma porção de haxixe na mão.