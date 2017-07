PM encontra corpo queimado em matagal no bairro Sagrado Coração

Policiais Militares (PM) encontraram um homem morto, queimado, em uma matagal, na Rua Marciano Pinto, no Bairro Sagrado Coração de Jesus, zona Sul, nesse domingo, 2. Segundo a PM, foi possível chegar ao local após denúncias anônimas.

No local a polícia encontrou o corpo de um homem, que estava com ferimentos na cabeça e partes do corpo queimado. Segundo a perícia técnica a vítima estava com uma perfuração na cabeça, provavelmente feita por uma paulada, e com as costas, pernas e rosto parcialmente queimados. Não foi possível identificar a vítima.



Na ocorrência foi necessária a atuação do Corpo de Bombeiros, pois ainda segundo a PM, o local era de difícil acesso.