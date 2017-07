Carro bate em caminhonete e deixa dois mortos na BR-040

Um carro bateu em frente a uma caminhonete na BR-040, próximo a Congonhas, km 576, deixando duas pessoas mortas, nesse domingo, 3.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro modelo Ford Kar seguia sentido a cidade do Rio de Janeiro, quando de repente, fez um retorno brusco em frente à cabine do pedágio, voltando para a pista sentido Belo Horizonte. Segundos após o retorno, o carro bateu de frente o outro veículo.

Segundo informações do motorista da carreta, ele teria visto a passageira do carro brigando e agarrando o pescoço do motorista, antes da colisão que deixou os dois mortos.

O condutor da carreta sofreu ferimentos leves e foi levado para o hospital Bom Jesus de Congonhas.