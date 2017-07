Grave acidente deixa 9 vítimas na BR 040

Um grave acidente envolvendo dois veículos, ocorreu na manhã deste domingo, 2, na BR 040, altura do KM 769, próximo ao bairro Dias Tavares, zona Norte da cidade.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os veículos bateram de frente, e um deles caiu em um barranco após a colisão. Até o momento, 9 vítimas envolvidas no acidente, sendo que 5 vieram a óbito no local, dentre elas uma gestante. As outras 4 encontram-se em estado grave e foram encaminhadas para hospital.

A Polícia Rodoviária Federal encontra-se no local. O movimento na via segue lento.

A ocorrência segue em andamento.