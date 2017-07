Programação especial do Bem Comum Lazer começa nesse domingo

No mês de férias escolares, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através das secretarias de Transporte e Trânsito (Settra) e Comunicação Social (SCS), preparou uma programação especial para o Projeto Bem Comum Lazer. Em três edições este mês, serão realizadas diversas atividades especiais. Começando neste domingo, 2, com a parceria do “Corpus Núcleo de Dança”. Cerca de 50 alunos farão apresentações de estilos como jazz e sapateado, a partir das 11 horas.

O espaço do Bem Comum fica disponível para o público das 6 às 13 horas. Para isso, a pista central da Avenida Rio Branco, no trecho entre a Rua Doutor Romualdo e a Avenida Doutor José Procópio Teixeira, ficará interditada ao trânsito de veículos.

No dia 9, será realizada uma rua de lazer, com parceria do Serviço Social do Comércio (Sesc). Haverá camas elásticas, brinquedos diversos, piscinas de bolinhas, mesas de pingue-pongue. “playground”, “slackline” e videogames. Além de oficinas lúdico-pedagógicas, brincadeiras, dança e teatro, distribuição de materiais institucionais, pintura facial, brincadeiras envolvendo adultos e crianças, coreografias de músicas atuais e do folclore mineiro.

No dia 23, o Bem Comum será realizado na Avenida Rio Branco, e as atrações ainda estão sendo definidas.

Transporte Coletivo

Os ônibus que circulam no sentido dos bairros Manoel Honório/Bom Pastor deixarão a faixa central no cruzamento com a Avenida Presidente Itamar Franco, devendo utilizar a pista lateral. Na direção contrária, deverão retornar à faixa central no cruzamento com a Rua Doutor Romualdo. Os pontos de parada na pista lateral serão em frente aos atuais da pista central. Durante o evento, realizado pela PJF, haverá agentes para garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos participantes.

Fonte: Assessoria / PJF