Taxista é assaltado na Vila Olavo Costa

Um taxista, de 50 anos, foi assaltado no início da noite desta sexta-feira, 31 de junho, enquanto concluía uma corrida no bairro Vila Olavo Costa, localizado na zona Sudeste da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o motorista do taxi pegou um passageiro em um shopping localizado no bairro Cascatinha, zona Sul, e o levou até a seu destino final, na rua Joaquim Tibúrcio Alves. Ao chegar no local, o indivíduo ameaçou a vítima com uma faca e anunciou o assalto, pedindo dinheiro e celular.

Após a ação, o autor fugiu levando a quantia de R$125, além de dois aparelhos celulares