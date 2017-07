Homem é preso por tráfico de drogas no São Damião

Um homem, de 21 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas, nesta sexta-feira, 30 de junho, no bairro São Damião, localizado na zona Norte. A Polícia Militar (PM) cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do indivíduo.

Durante a ação, foram localizadas duas buchas de maconha em uma geladeira; em um dos quartos foram encontrados pacotes de chup-chup, utilizados para embalar drogas e duas lâminas de barbear, sujas com resquícios de substância entorpecente, possivelmente utilizadas para transformar em pó, as pedras brutas da droga.

As equipes da polícia receberam as informações através de denúncias de que o autor vinha comercializando entorpecentes nas proximidades de uma escola do bairro, e que o mesmo, contava com ajuda de olheiros que o avisavam da chegada da polícia.

Enquanto continuavam as ações no local, vários moradores, que não quiseram se identificar, por medo de represália, avisaram as equipes de que as drogas pertencentes ao autor estariam escondidas num vestiário de um campo, localizado logo a frente da casa do mesmo.

A partir da nova informação e com uma testemunha, uma equipe da PM foi até o local com um cão treinado para localização de entorpecentes, e no momento das buscas foram localizadas pedras brutas de cocaína e considerável quantia de pedras de crack, já embaladas e prontas para a venda.

O autor recebeu voz de prisão em flagrante, em seguida foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.