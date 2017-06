Motorista perde o controle e carreta tomba na BR-040

Uma carreta, com placas do Rio de Janeiro, que seguia para capital fluminense tombou na tarde dessa sexta-feira, 30, na BR-040, no perímetro urbano da cidade de Simão Pereira. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo perdeu o controle, atravessou o canteiro central e tombou do outro lado da pista.



O trânsito sentido Rio de Janeiro segue normalmente, enquanto o outro lado, em direção a Juiz de Fora e Belo Horizonte, está interditado.



O motorista sofreu algumas lesões e foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Juiz de Fora pela Concer, concessionária responsável pela administração da 040 entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora.



O veículo transportava um contêiner, que estava carregado de miúdos de frango. Segundo a PRF, a carga será passada para outro veículo, para que não ocorra saque, e depois, a carreta será retirada da pista.



Para não prejudicar o tráfego na via, a Concer abrirá o canteiro central para que os veículos consigam seguir viagem.