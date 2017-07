Juiz de Fora vai integrar circuito de compras a varejo

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais (Seedif), por meio do Grupo de Trabalho Desenvolvimento e Inovação na Mata Mineira (GDI-Mata), realizou em Juiz de Fora, na sexta-feira, 30, reunião conjunta com o Fórum Permanente Mineiro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Fopemimpe) para discutir mecanismos de estímulo ao desenvolvimento regional.



A reunião contou com a presença de representantes de Juiz de Fora e de outras cidades da região. O objetivo principal foi fechar uma parceria entre a Fopemimpe e o GDI-Mata. Na reunião também ficou definido que Juiz de Fora vai ser integrada ao Circuito Mineiro de Compras Sociais através do Super Encontro Varejista (Sevar). O evento, que promove o contato direto dos produtores com o público-alvo, vai ser realizado na cidade nos dias 13 e 14 de agosto. “Em agosto acontece a capacitação dos empresários e uma seleção de 20 empreendedores que vão poder expor os seus produtos na feira”, explica o secretário de Estado Wadson Ribeiro, titular da Seedif.



Ribeiro também ressaltou a importância da reunião para os produtores da região. “Essas reuniões aliam um conjunto de ações que vêm desde a capacitação dos empreendedores, micro e pequenas empresas; discutem os aspectos importantes da área de serviços, indústria, comércio e turismo, para que eles tenham a oportunidade de buscar a política que gere mais empregos e unir os parceiros para fortalecer os negócios e o desenvolvimento regional”, afirma.

UM ANO DO GDI MATA



Vinte e dois atendimentos, sete eventos, quatro visitas técnicas e uma proposta de trabalho para parceiros externos são alguns dos resultados apresentados pelo Grupo de Desenvolvimento e Inovação na Mata Mineira (GDI Mata) em um ano de atividades. O balanço foi apresentado na manhã desta sexta-feira, 30, a entidades parceiras, em reunião realizada no restaurante Picanha, Pimenta e Pinga, no Bairro Aeroporto. O encontro contou com a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais (Seedif), Wadson Ribeiro, que assinou a adesão do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Fopemimpe) ao Grupo, composto, atualmente, por 24 entidades parceiras.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, João de Matos, falou sobre o papel do GDI para alavancar o desenvolvimento regional. Entre as ações já realizadas através do grupo, o titular da Sedettur citou o projeto da macaúba, que prevê a implantação de um centro produtor da palmeira na Zona da Mata, e já conta com a adesão de 38 prefeituras da região; o reconhecimento do Arranjo Produtivo Local das Cervejarias pelo Governo do estado de Minas Gerais; e as discussões para a criação de um modelo de desenvolvimento territorial rural sustentável na região do Rio do Peixe.



O secretário chamou a atenção para o caráter regional do grupo, fortalecido, na ocasião, pela participação do Fopemimpe. “Pensamos, hoje, que as ações de cada entidade pode ser potencializada pelo GDI, que é apartidário e possui um só objetivo: o desenvolvimento da região”. Matos ressaltou, ainda, a importância da adesão de entidades para a promoção do intercâmbio tecnológico entre o setor produtivo e centros de inovação e tecnologia, um dos objetivos do GDI Mata.