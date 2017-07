Brinquedoteca Cidadã agora tem espaço fixo

Criada em 2014 pela ONG Seguidores do Bem como um projeto itinerante, a Brinquedoteca Cidadã agora possui uma sede fixa, que permite atender as crianças com mais qualidade e conforto. A organização atende cerca de 160 crianças por semana e tem o intuito de conscientizá-las a cuidar do meio ambiente. “Atingimos o nosso objetivo através de oficinas de reciclagem onde as crianças montam seus próprios brinquedos, assistem palestras educativas e brincam com os brinquedos que montaram”, afirma a organizadora do projeto, Kelly Brajato.

As crianças participam do projeto por meio das escolas que são vinculadas à Brinquedoteca. A instituição se compromete com o transporte das crianças da escola até a sede, onde as atividades são desenvolvidas. “Tudo isso é oferecido pela instituição e não traz nenhum gasto para as escolas”, explica Kelly.

Em 2015, o projeto foi contemplado com um recurso do projeto Criança Esperança. O dinheiro foi investido na compra de um ônibus, que visitou 90% das escolas de Juiz de Fora, além de Organizações Não-Governamentais (ONGs) e comunidades. Dentro do ônibus eram levadas estruturas destinadas à realização de diversas atividades, como pula- pula, máquina de algodão doce e os materiais recicláveis para as crianças montarem os brinquedos.

INSITUIÇÃO PRECISA DE DOAÇÕES

O projeto é mantido por meio doações. “Precisamos de brinquedos, livros, materiais escolares, copos descartáveis, guardanapos, e lanches para serem oferecidos para as crianças”, diz a organizadora. “Tudo o que a população quiser doar vai ser muito bem vindo e nós precisamos muito”, complementa.

Os interessados em contribuir podem entrar em contato pelos telefones (32) 3211-6536 ou (32) 98852-1999. As doações também podem ser entregues na sede da Brinquedoteca, localizada na Rua Vicente Soares, 145, Bairro Santana, ou na ONG Seguidores do Bem, localizada na Rua dos Artistas, 370, Morro da Gloria.