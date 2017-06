PM apreende 100kg de maconha nos bairros Filgueiras e Grama

Dois homens, de 18 e 30 anos, foram presos em flagrante nessa quinta-feira, 29, durante uma ação da Polícia Militar (PM) nos bairros Grama e Filgueiras, região Nordeste. Foram apreendidos 100 kg de maconha, a maior parte estava enterrada em uma granja alugada por um suposto traficante. A PM precisou de cães farejadores para encontrar os entorpecentes, que estavam dentro de tambores plásticos azuis, meio metro abaixo da superfície.



Conforme a informação da polícia, em patrulhamento pelo bairro Grama, no início da tarde de quinta-feira, um homem, de 47 anos, acionou a viatura, informando que havia acabado de ser rendido e ter seu carro roubado por dois indivíduos armados. Os militares iniciaram uma perseguição no intuito de prender os suspeitos e recuperar o veículo.



Ao avistar o carro, a polícia determinou que eles parassem, usando sirene, giroflex e buzinas. Porém, ao perceber que seriam abordados, os autores aceleraram e tentaram fugir. Neste momento, os ocupantes do veículo arremessaram um objeto preto pela janela em um matagal. Mais à frente, eles tentaram dispensar uma sacola com oito barras de maconha, que foi recuperada pelos policiais. A PM continuou a perseguição até chegar à Avenida Juiz de Fora, altura do bairro Granjas Bethânia, na mesma região, onde foi possível abordar o carro. Os militares deram voz de prisão aos homens e os algemaram, evitando uma nova tentativa de fuga.



Logo após, a polícia foi informada por um pedestre, que não quis se identificar, de que as drogas apreendidas teriam sido adquiridas na residência de um suposto traficante. Os militares seguiram até o local, situado no bairro Grama, onde realizaram buscas e encontraram um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes, um rádio e R$1600. Além disso, na garagem foi localizada uma mochila com seis barras de maconha e cocaína. Entretanto, a polícia recebeu a informação de que o suspeito não estava em casa, e que poderia ser encontrado em uma granja alugada no bairro Filgueiras.



Ao chegar à granja, o homem não foi encontrado, mas, parentes que afirmaram estar no local para reforma, acompanharam os policiais nas buscas. No interior de um quarto foram encontradas três balanças de precisão e, do lado de fora da casa, várias barras de maconha estavam enterradas. Durante a investigação, a PM constatou também que as embalagens dos entorpecentes encontrados na granja eram semelhantes ao material dispensado pela dupla na fuga e similares as drogas encontradas na garagem do suposto traficante.



Os dois homens receberam cuidados médicos no Hospital de Pronto Socorro (HPS), após se queixarem de dores, e em seguida, foram encaminhados a delegacia.