PRF fiscaliza transporte de resíduos sólidos na região

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Juiz de Fora realizou na manhã dessa sexta-feira, 30, na BR-040, altura do bairro Barreira do Triunfo, zona Norte, uma operação para verificar as condições de trânsito e transporte de veículos de carga carregados com sólidos à granel.



Foram lavrados 53 autos de infração de trânsito relacionados a equipamentos obrigatórios em desacordo com a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran); veículos derramando carga sobre a via; veículos com placa encoberta por sujeira; e veículos em mau estado de conservação.

Um caminhão transportando areia, foi flagrado com mais de 12 mil Kg de excesso de carga, foi autuado e retido para transbordo.



Vinte e dois motoristas tiveram seus documentos retidos pela PRF para que pudessem sanar irregularidades em equipamentos obrigatórios e, posteriormente, apresentá-los para vistoria pelo órgão e respectiva devolução dos documentos.

Fonte: Assessoria