Protesto por eleições diretas reúne centenas de pessoas em Juiz de Fora

Em um ato organizado pelo Fórum Sindical e Popular de Juiz de Fora, trabalhadores, estudantes e sindicalistas se reuniram na cidade, nesta sexta-feira, 30, em protesto contra as Reformas da Previdência e Trabalhista, e solicitando eleições presidenciais diretas. As ações integram o movimento de Greve Geral marcado para todo o país pelas centrais sindicais e, em Juiz de Fora, integraram 53 entidades.

A manifestação começou às 9h, com concentração na Praça da Estação, Centro, e por volta das 10h30 saiu em passeata pela Rua Francisco Bernardino, entrando na Rua São Sebastião. Quando chegaram neste ponto, os manifestantes bloquearam o trânsito, impedindo a passagem dos veículos. Em seguida, o ato seguiu pela Rua Afonso Pinto da Malta, e se dividiu em dois grupos que paralisaram o trânsito nas Avenidas Getúlio Vargas e Barão do Rio Branco. Por volta de 13h30, a manifestação começou a se dispersar, tendo fim na Avenida Rio Branco, altura da Rua Halfeld.

Durante a manifestação, os sindicalistas expressaram palavras de ordem contra o governo de Michel Temer e contra outros políticos investigados pela Operação Lava-Jato.

Apesar de motoristas e cobradores não terem aderido ao movimento grevista, o transporte público municipal foi paralisado pela movimentação da manifestação.

MANIFESTAÇÃO BR- 267



Um trecho da BR 267, na altura do KM 120, próximo ao bairro Igrejinha, foi totalmente interditado por manifestantes durante a manhã. O ato foi realizado pelo Sindicato de Metalúrgicos de Juiz de Fora juntamente com o Fórum Sindical e Popular de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação teve início por volta das 6h30. Policiais conversaram com lideranças do movimento a fim de liberarem a pista, alegando os riscos de acidentes no local. A pista foi liberada por volta das 8h30.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora também informou que cerca de 200 pessoas participaram do ato e que cerca de 750 trabalhadores de empresas metalúrgicas chegaram mais tarde a seus postos de serviço, em protesto.

O engarrafamento chegou até a BR-040. Entretanto, com a liberação da pista, o fluxo de veículos na pista se normalizou.