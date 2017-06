PRF recupera veículo roubado e com documentação falsa

Policiais Rodoviários Federais, de serviço na Unidade Operacional de Juiz de Fora, abordaram o veículo HONDA CIVIC, supostamente registrado no município de Ipatinga/MG, no km 766 da BR 040, por volta das 23 h dessa quinta-feira, 29. Ao proceder à fiscalização minuciosa dos elementos identificadores do veículo, os policiais constataram que houve adulteração como forma de ocultar sua procedência ilícita.

Após pesquisas, verificou-se que o veículo abordado possui ocorrência de roubo datada de 2015. O passageiro do veículo, G.M.F., um empresário, de 30 anos de idade, apresentou-se como dono do veículo, desconhecendo sua ilicitude. Veículo, condutor e passageiro encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal pela prática dos crimes de uso de documento falso e adulteração dos sinais de identificação veicular.

Fonte: Assessoria de Comunicação da PRF.