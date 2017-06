Duas pessoas, com identidades ainda não reveladas, foram apreendidas com cerca de 100 tabletes de maconha, no Bairro Grama, em Juiz de Fora, na tarde dessa quinta-feira, 29.

Segundo informações da Polícia Militares, os autores avistaram a viatura e tentaram fugir dos militares, espalhando o material pela rua e em um matagal.

Os indivíduos foram levados para a Delegacia de Plantão de Polícia Civil.