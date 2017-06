Temperatura fica estável no final de semana

Apesar de o frio ter aumentado na cidade nos últimos dias, as temperaturas no final de semana devem se manter estáveis, segundo informações do meteorologista Luiz Ladeia. Nesta sexta-feira, 30, o céu vai permanecer claro e pode ficar parcialmente nublado. O sábado, 1º, e o domingo, 2, devem ter céu claro a parcialmente nublado, com possibilidades de chuvas isoladas. Na Zona da Mata as temperaturas vão variar entre 9 e 26 graus e em Juiz de Fora entre 12 e 22, nos três dias. A umidade do ar vai variar entre 85% pela manhã e 45% à tarde e a noite durante os três dias.