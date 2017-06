Adolescente fica ferido em acidente na Avenida Juiz de Fora

Um adolescente de 15 anos fraturou o braço ao colidir com uma van, no início da tarde dessa quinta-feira, 29, na Avenida Juiz de Fora, situado no bairro Grama, zona Nordeste. De acordo com informações da Polícia Militar (PM) e de testemunhas, o rapaz estaria descendo a Rua Paulo Afonso Tristão quando sua bicicleta perdeu o freio. No cruzamento da avenida principal com a Rua Dr. José Amaro da Silva, ele colidiu com o veículo da prefeitura de Rio Pomba, que seguia em direção ao bairro.



Nenhum ocupante da van ficou ferido e o adolescente foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).



O trânsito no local está parcialmente interditado, até que a PM conclua alguns procedimentos.