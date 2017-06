Jovem é preso com grande quantidade de drogas em ônibus entre o Rio e JF

Um jovem de 20 anos, que vinha do Rio de Janeiro para Juiz de Fora, foi preso com grande quantidade de cocaína e crack em um ônibus interestadual. A prisão ocorreu, nessa quarta-feira, 28, na Avenida Deusdedith Salgado, bairro Salvaterra, localizado na zona Sul. Segundo informações da Polícia Militar (PM), foi possível chegar ao suspeito após denúncia anônima.

O jovem seria da cidade de São João Nepomuceno, em Minas Gerais, e foi até a cidade do Rio de Janeiro, para buscar um carregamento de drogas, em seguida ele retornaria de ônibus para sua cidade natal. Diante das informações, a polícia montou um bloqueio com abordagens aos ônibus que vinham do Rio de Janeiro, e com as informações da denúncia anônima conseguiu chegar ao suspeito.

Foram encontrados e apreendidos 1.336 papelotes de cocaína e uma barra de crack. Os materiais apreendidos tinham inscrições com referência à facção criminosa, Comando Vermelho. O suspeito confessou que transportava a droga para São João Nepomuceno, também na Zona da Mata. O autor foi preso em flagrante.