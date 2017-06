Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas

Dois homens, de 23 e 31 anos, respectivamente, foram presos na tarde dessa terça-feira, 27, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, deflagrada pela Polícia Civil (PC) por meio da Delegacia Especializada Antidrogas (DEA), em bairros das regiões Central e Norte.

A polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão por tráfico de materiais ilícitos na residência de um indivíduo, localizada na Rua da Laguna, bairro Santa Helena. Conforme o delegado titular, Rogério Woyame, as investigações sobre o suspeito duravam há algum tempo, entretanto, por ser um local de difícil acesso, e pelo fato de o autor não comercializar aos entorpecentes em sua residência, a prisão foi dificultada. “Solicitamos junto à Justiça um mandado de busca e apreensão, uma vez que o autor não vendia as drogas na casa dele, o que dificultava a nossa abordagem. Tentamos seguir o suspeito para descobrir a localização das vendas, mas não conseguíamos presenciar nenhuma movimentação de estranha, o que dificultou ainda mais a certeza de sua participação no tráfico”, explicou o delegado.

Ainda, segundo ele, além de ter encontrado entorpecentes, balança de precisão e outros materiais de preparo e embalo das drogas, a polícia se deparou com uma situação mais elaborada. “Além dos apetrechos para diluição das drogas, encontramos diversos documentos falsos, de carro, cartões de crédito e duas identidades com a foto dele, mas com dados diferentes, dando a entender que ele falsificou esses documentos e estava aplicando golpe de estelionato em lojas e estabelecimentos comerciais da cidade”, reforçou Woyame.

O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e falsificação de documentos. De acordo com os registros da polícia, ele não tem passagem por delitos anteriores, no entanto, seus documentos serão investigados para tal identificação. “No caso de crimes de estelionato é comum que os criminosos se identifiquem com nomes falsos e apresentem documentos falsos. Procederemos com as investigações criminais, ele será conduzido para a delegacia ou para o Posto de Identificação, onde serão colhidos materiais digitais e encaminhados para a perícia no Rio de Janeiro, estado de origem da sua documentação, para confirmar a verdadeira identidade dele”, afirmou o delegado.

Também na tarde dessa terça-feira, outro individuo, de 23 anos, foi preso na Rua Francisco Salzer, no Milho Branco por tráfico de drogas e por resistência à prisão. Segundo as informações do delegado, na residência do suspeito foi encontrado maconha, balança de precisão e matérias para preparo de cocaína.

“Tivemos no local outras duas vezes e percebemos uma movimentação suspeita, inclusive, abordamos uma pessoa, que identificamos como usuária. Conseguimos entrar na casa quando o suspeito estava comercializando a droga. Ele desobedeceu à ordem de prisão, e chegou a entrar em luta corporal comum polícia. Em um momento, ele tentou correr e dispensou parte dos entorpecentes fora da residência, porém, encontramos o material e prendemos o homem”, destacou. “O ponto de venda de drogas trazia um desconforto para os moradores da região e foi possível perceber, após a prisão, a satisfação das pessoas”, finalizou Woyame.

Os indivíduos foram encaminhados ao Ceresp e estão à disposição da Justiça.