Alunos já preparam mudança para Moradia Estudantil

Foi realizada, na manhã dessa quarta-feira, 28, a entrega das chaves aos 66 alunos selecionados para ocupar a Moradia Estudantil da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O momento foi marcado com solenidade que contou com a presença do reitor Marcus David.

Na ocasião, ele ressaltou que a finalização das obras e a oportunidade dada aos alunos é mérito da administração. "Nós recebemos muitas obras inacabadas, paralisadas, em um cenário econômico de muita restrição. É muito significativo o fato de estarmos lançando essa obra, isso mostra a preocupação que nós temos com a política de assistência estudantil. É com muita satisfação que concluímos essa estrutura", afirmou, destacando o compromisso de democratizar e facilitar o acesso à universidade a estudantes de todas as classes.

DE MALAS PRONTAS



Depois da entrega das chaves, os alunos já puderam conhecer e se mudar para os quartos.



A estudante do curso de Artes e Design da UFJF, Tamares Hagar da Silva, de 24 anos, disse que a moradia estudantil impactou na escolha pela instituição. "Foi um dos principais motivos que me trouxe de São Paulo. Eu queria economizar tempo de ônibus. Lá, para estudar nas universidades mais próximas, eu gastaria cerca de quatro horas para ir e voltar, usando ônibus, metrô e trem. Com liberação da moradia da UFJF eu vou economizar não só dinheiro, mas também tempo", contou Tamares, comemorando.



O estudante Mateus Eugênio, de 20 anos, natural de Valença (RJ), disse que enfrentava dificuldades para encontrar o lugar ideal para morar. "Isso impactava nas minhas notas. Agora, com a moradia, a gente vai melhorar até no nível acadêmico, e é isso que vai ser importante", destacou o estudante, que também espera que a convivência na nova casa seja melhor e traga novos amigos.



Tiago Toledo, de 20 anos, é estudante de Engenharia de Produção e, por morar em uma cidade próxima, optou por ir e voltar para casa todos os dias, para economizar. Com as chaves na mão, vai se mudar para Juiz de Fora. Ele não vê a hora de estrear o novo quarto e revelou que já está de malas prontas. "Eu sou de Tabuleiro, da cidade até a UFJF eu gasto 1h20. A moradia vai auxiliar bastante porque eu não vou ter mais esse gasto com passagens. Além da diminuição de custos, acho que a morar aqui vai ajudar no rendimento acadêmico", finalizou o aluno.

PRÉDIOS AINDA TÊM VAGAS



Com 113 camas no total, nem todas foram ocupadas com o sorteio das chaves. A intenção da UFJF é que as vagas ociosas sejam disponibilizadas em um próximo edital, previsto para ser divulgado em 2018, a fim de contemplar os ingressantes do segundo semestre de 2017 e do primeiro do ano que vem. A administração enfatiza, ainda, que esta é uma forma de garantir a organização do espaço e a melhor comodidade aos alunos.