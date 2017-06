Golpe do falso desconto no Uber já atingiu mais de 40 mil brasileiros

Mais de 40 mil brasileiros já caíram no golpe que prevê a utilização de um falso cupom de desconto no serviço de Uber. A informação foi divulgada pela empresa de segurança digital ESET, especializada em detecção proativa de ameaças. A ação dos criminosos consiste na divulgação de links no Facebook e WhatsApp que direcionam para uma falsa página de cadastro do serviço Uber. O atrativo está na oferta de desconto de R$100. A ação criminosa vem sendo praticada desde 17 de junho.

Para preencher os dados, são solicitadas informações como nome, CPF, telefone, além de dados do cartão de crédito. Após receber a confirmação de “cadastro feito como sucesso”, a vítima é redirecionada para a página oficial de login do Uber, e as informações dadas no site falso são roubadas. Trata-se de uma modalidade chamada de phishing, que, em português, significa “pescaria”.

Anteriormente, a Uber já ofereceu descontos vantajosos que chegaram até R$50, o que, em parte, pode contribuir para que o usuário acredite na falsa oferta.

Em nota, a empresa ressalta que o melhor caminho é desconfiar sempre e pesquisar. “Orientamos que os usuários nunca compartilhem os dados de senha do seu cadastro, uma vez que os mesmos devem ser tratados com o mesmo cuidado que dados bancários, por exemplo”, disse a Uber.