Representante Regional de Minas do Ministério da Cultura visita o Museu Mariano Procópio

O chefe da Representação Regional Minas Gerais do Ministério da Cultura (MinC) , Aníbal Macedo, em visita a Juiz de Fora, participou de várias atividades, entre elas, o encontro aberto à classe artística, aos produtores, aos conselheiros da área e aos consumidores de cultura de modo geral, para discussão sobre políticas nacional e municipal de Cultura. Dentro da programação, o Museu Mariano Procópio foi um dos locais escolhidos para a visita da equipe.

Entre os 33 municípios da região, somente seis, incluindo Juiz de Fora, aderiram à Política Nacional de Cultura. A cidade é uma das quatro de Minas a receber a representação do MinC. Segundo Aníbal, os investimentos na cultura são fundamentais, tanto para o resgate de identidade quanto para a exploração das potencialidades turísticas. “O Museu nos mostra, exatamente, como a cultura e o turismo precisam se integrar, movimentando a sociedade no sentido de buscar sua história, inclusive com viés econômico”.

Fonte: Assessoria