Portões da Praça dos Três Poderes são fechados pela Guarda Municipal

A Guarda Municipal (GM), com apoio da Empresa Municipal de Pavimentação (Empav), fechou nessa terça-feira, 27, com cadeados, os portões de acesso ao “Monumento das Armas”, na Praça dos Três Poderes, região Central. A medida visa a proteção do patrimônio da ação de vandalismo e do uso permanente por pessoas em situação de rua. O fechamento foi possível após solicitação da própria GM, incumbida de monitorar o local com rondas periódicas.

Desde novembro do ano passado, trabalho permanente na praça vem sendo feito, envolvendo as equipes de abordagem da Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac), o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), os fiscais de posturas da Secretaria de Atividades Urbanas (SAU), a GM e a Polícia Militar (PMMG), visando oferecer aos cidadãos em situação de rua a possibilidade de encaminhamento a serviços assistenciais do município. O trabalho se baseia na conversação, uma vez que o indivíduo é livre para aceitar ou não a ajuda. É neste processo de contato, abordagem e definição de procedimentos que a GM entra, assegurando a aproximação dos profissionais, a razoabilidade entre as partes e a integridade física.

A realidade da população em situação de rua em Juiz de Fora é enfrentada com ação efetiva. Uma rede de serviços e de assistência busca amparar, orientar e tentar tirá-la das ruas. Uma equipe multidisciplinar atua permanentemente em abordagens sistemáticas, visitando abrigos improvisados e levando propostas de outras perspectivas para as pessoas.

