Consumidores reclamam da qualidade dos serviços da Cemig

A qualidade dos serviços prestados pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) esteve em pauta na tarde dessa terça-feira, 27, em audiência pública proposta pela vereadora Sheila Oliveira (PTC). Dos 19 vereadores que integram a Casa, também marcaram presença Antônio Aguiar (PMDB), que presidiu a audiência, Charlles Evangelista (PP) e João Kennedy Ribeiro (PMDB).

Além de alguns moradores presentes que reclamaram de cobranças indevidas e da qualidade da iluminação pública em alguns bairros da cidade, a proponente da audiência destacou algumas das diversas reclamações recebidas por ela via redes sociais. “Queixas em relação à demora no atendimento por telefone e ao fato de haver apenas uma agência para atender todos os habitantes da cidade foram algumas das reclamações mais recorrentes. Não tenho como ler todas agora, mas entregarei uma cópia de todas as demandas ao representante da Cemig para que elas possam ser analisadas”, disse a vereadora Sheila.

Após apresentação das reclamações, o engenheiro de comercialização da Cemig, Vanderley Ribeiro Maia, se prontificou a avaliar posteriormente os casos demandados durante a audiência e aqueles recebidos por meio da intermediação da vereadora Sheila. Porém, o engenheiro destacou as possibilidades de comunicação com a Companhia, que, segundo ele, tem trabalhado para otimizar as ações de comunicação. “A nossa intenção é ofertar os serviços de acordo com os prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)”, esclareceu. Nesse sentido, a resolução normativa nº 414, de 2010, estabelece prazos que podem variar, em média, de 2 a 30 dias conforme a complexidade da demanda.

“Há cerca de dois meses o serviço de agência virtual foi reformulado com a finalidade de abarcar toda a demanda da Companhia recebida pelos usuários. Para este tipo de atendimento online disponibilizamos o Cemig atende. Trata-se de um aplicativo que pode ser acessado no site da Cemig (www.cemig.com.br). Também disponibilizamos uma versão gratuita para smartphone”, ressaltou.

Ao todo, o aplicativo conta com 25 opções de demandas, sendo possível acompanhar o andamento das solicitações cadastradas. “O acesso do cidadão à tramitação do pedido é possível por meio do número de protocolo. Além do atendimento via telefone pelo número 116, que funciona 24 horas, o cidadão pode entrar em contato conosco pelas redes sociais”, finalizou. Logo, a Cemig conta com canais de atendimento no Facebook, Twitter e Telegram. Outra opção é enviar as demandas por SMS para o número 29810.