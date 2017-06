Prefeito anuncia licitação de nova frota da Demlurb

Cercado de polêmicas relacionadas aos últimos incidentes ocorridos com os caminhões do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), o prefeito Bruno Siqueira (PMDB) anunciou na noite dessa segunda-feira, 26, por meio de uma rede social, que realizará uma nova licitação para a contratação da empresa responsável pelos novos veículos da frota do Demlurb. Conforme o comunicado, o edital já começou a ser formulado e será publicado em breve.

SEGURANÇA

Também durante o dia da segunda-feira, o diretor geral do Demlurb, Jefferson Rodrigues, havia se reunido com membros do Sindicato dos Servidores Públicos de Juiz de Fora (Sinserpu) e outros seis vereadores, no intuito de debater a situação real dos caminhões e buscar medidas para garantir mais segurança aos servidores que trabalham nos carros da frota. De maio a junho, quatro acidentes envolvendo o Departamento foram registrados.