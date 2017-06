Festa de São Pedro chega a sua 124ª edição

A 124ª edição da festa de São Pedro, santo protetor dos pescadores, começou no último dia 20 e se estende até o próximo domingo, 2. A tradicional festa acontece na Matriz de São Pedro, na Avenida Senhor dos Passos, 1592, no bairro São Pedro localizado na Cidade Alta.



Segundo o padre responsável pela paróquia, Liomar Moraes, a festa é importante pelo fato de ser um evento tradicional e acontecer desde quando os alemães colonizaram a região do bairro. “Os alemães, trouxeram para o bairro toda a devoção e religiosidade. Eles comemoravam a festa do padroeiro seguindo as tradições alemãs”, conta o padre.



O padre considera que a expectativa dos moradores e de toda população é muito grande. “Essa expectativa parte do princípio da fé e da interação entre as pessoas, a população vai à festa para rezar, mas também para reencontrar outras pessoas”, afirma o padre. “É uma festa muito aguardada pelos moradores do bairro São Pedro”, completa.



Na próxima quinta-feira, 29, data em que se celebra o Dia de São Pedro e São Paulo, a programação contará com três missas, 7h, 15h e 19h. A última celebração vai ser precedida por procissão. Logo após a missa das 19h, haverá show com o Ministério de Música da Comunidade Resgate e Sabrina Ribeiro.



No final de semana a festa continua. Na sexta-feira, 30, haverá Momento Mariano de oração com o Terço dos Homens às 19h, seguido da Santa Missa, às 19h30. Neste dia, haverá barraquinhas e show com a dupla Leonardo de Freitas e Fabiano. Para assistir ao show será necessária a doação de 1kg de alimento não perecível (exceto fubá e sal).



No sábado, 1º, a Quadrilha Vem Quem Quer será a atração principal da festa, a dança está prevista para 21h30, todos os presentes poderão dançar e ela vai ser animada pelo Padre Everaldo José Sales Borges. Logo depois, haverá show com a Banda Skalinata.



No domingo, 2, as festividades serão realizadas na Estação São Pedro, Rua José Lourenço, 450, bairro São Pedro. No local a população poderá almoçar e participar de um show de prêmios. A programação conta ainda com a apresentação da Banda Art & Louvor. A 124ª Festa de São Pedro será encerrada com uma missa, às 19h, na Matriz.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA FESTA:

Dia 29 de junho - Quinta-feira - Dia de São Pedro

7h, 15h e 19h - Missas

*A missa das 19h será precedida por procissão.

**Funcionamento de barraquinhas a partir das 15h.

21h30 - Show com Ministério de Música da Comunidade Resgate e Sabrina Ribeiro

Dia 30 de junho - Sexta-feira

19h - Momento Mariano de oração com o Terço dos Homens

19h30 - Missa

23h - Show com Leonardo de Freitas e Fabiano

*Colaboração: 1kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá).

**Neste dia haverá funcionamento de barraquinhas.

Dia 1º de julho - Sábado

19h - Momento de oração com os jovens da Comunidade Shalom

19h30 - Missa

*Haverá funcionamento de barraquinhas a partir das 15h.

21h30 - Quadrilha Vem Quem Quer

23h - Show com a Banda Skalinata

Dia 2 de julho - Domingo

8h e 9h30 - Missas na Matriz

11h30 - Almoço na Estação São Pedro

*Valor do convite: R$ 13.

14h - Show de prêmios

16h - Show com Art & Louvor

19h - Missa

*Funcionamento de barraquinhas a partir das 15h.