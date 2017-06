Secretaria prorroga prazo do cadastro escolar na Educação Infantil

A Secretaria de Educação (SE) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) prorrogou, até sexta-feira, 30, o prazo para o “Cadastramento Escolar 2018”, somente para a educação infantil, das instituições de ensino das redes públicas municipal e estadual. Os pais e responsáveis pelas crianças que ingressarão na educação infantil no próximo ano podem realizar as inscrições através do site da Prefeitura de Juiz de Fora https://https://www.pjf.mg.gov.br/.

Todas as crianças que ingressarão nos primeiro e segundo períodos precisam ser cadastradas. Para o primeiro período, o aluno deve ter quatro anos completos ou completar essa idade até 30 de junho de 2018. Para o segundo período, é preciso que a criança tenha cinco anos completos ou que complete essa idade até a mesma data.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (ORIGINAL E CÓPIA):

* Certidão de nascimento do aluno;

* Conta de luz recente;

* Comprovante de escolaridade para alunos transferidos de escolas particulares.

Fonte: Assessoria