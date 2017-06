PJF é a primeira a aderir ao projeto Linha da Vida

Para garantir um trânsito mais seguro, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) acaba de firmar parceria com o Projeto Linha da Vida, uma iniciativa que já conta com a adesão de ferrovias como MRS, Vale e FTC (concessionária do Sul do país), além do Detran/RJ. A primeira grande ação da parceria aconteceu no sábado, 24, durante a edição do Bem Comum Bairros, projeto criado pela Secretaria de Comunicação Social (SCS), na Praça CEU, na zona Norte. O objetivo é aproximar o maior número possível de pessoas e entidades para o compartilhamento de informações sobre segurança, com foco na ferrovia.

Através da parceria entre a Prefeitura e o Linha da Vida será possível desenvolver uma série de ações voltadas à segurança ferroviária na cidade. “Tendo em vista que a ferrovia faz parte do desenvolvimento do município e do cotidiano dos juiz-foranos, entendemos que é de extrema relevância a participação do Poder Público neste projeto, que busca a adoção, por parte das pessoas, de uma cultura de segurança”, destacou o secretário de Comunicação Social, Michael Guedes.

No evento, foi realizada panfletagem educativa na linha férrea, com distribuição de adesivos para veículos. “Além disso, a Prefeitura já veicula vídeo educativo, produzido em parceria com o Linha da Vida, nas nossas TVs corporativas”, reforçou Guedes.



Segundo o coordenador do Bem Comum, Sérgio Rodrigues, “a intenção é levar essa conscientização para outras edições do projeto, sensibilizando principalmente as crianças, para que tenham cuidado e atenção nas linhas férreas”.

O LINHA DA VIDA

O Projeto Linha da Vida nasceu de um esforço permanente de empresas, organizações civis e entidades públicas para a conscientização e educação para o trânsito, especialmente no que se refere à circulação dos trens. O site reúne algumas das principais informações sobre causas de acidentes e como evitá-los e disponibiliza material para “download” e multiplicação nas comunidades onde há circulação de trens. Há ainda a fanpage do projeto no https://www.facebook.com/projetolinhadavida/.

Conheça o Linha da Vida neste link https://http://www.linhadavida.org/.

Fonte: Assessoria